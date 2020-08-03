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Общество / Здоровье

Некоторые массовые мероприятия разрешили в Псковской области

3 августа 2020 года, 17:00

В Псковской области смягчили запрет в отношении проведения массовых мероприятий. Соответствующие изменения в Указ о мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе внёс губернатор Михаил Ведерников 3 августа. Теперь массовые мероприятия возможно провести на основании решения органов государственной власти или органов местного самоуправления, при условии их согласования главным государственным санитарным врачом региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Некоторые массовые мероприятия разрешили в Псковской области

Фото Андрея Степанова

Также с 3 августа вступают в силу изменения в постановление администрации Псковской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области», которые запрещают продажу слабоалкогольных напитков на розлив в заведениях, расположенных в многоквартирных домах. Поскольку поправки начали действовать, то аналогичный пункт в Указе губернатора утратил свою силу.

Кроме того, Михаил Ведерников продлил до 1 сентября дополнительные выплаты для работников областных медицинских и транспортных организаций, занятых в реализации мероприятий по противодействию распространению COVID-19.

Также в Указе признаются утратившими силу некоторые пункты, содержавшие поручения для руководителей органов исполнительной власти области, которые уже исполнены.

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