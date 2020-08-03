Почти 380 млн рублей выделены Псковской области из резерва Правительства

377 млн рублей выделены Псковской области из резервного фонда Правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Средства выделяются в качестве дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета региона. Средства распределялись между субъектами Федерации с учётом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Контролировать распределение средств субъектам и целевое их использование будет Минфин России. Отмечается, что второй транш в 100 млрд рублей для компенсации снижения доходов региональных бюджетов уже перечислен 69 субъектам Федерации.