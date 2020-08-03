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Общество / Важная дата

Началась подготовка к празднованию в 2021 году тысячелетия Усвят

3 августа 2020 года, 15:45

Началась подготовка к празднованию тысячелетия первого упоминания посёлка Усвяты в летописи, которое будет отмечаться в июне 2021 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Началась подготовка к празднованию в 2021 году тысячелетия Усвят

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Проект программы праздника и площадки для проведения мероприятий оценил на выездном заседании оргкомитет с участием главы Усвятского района Дмитрия Петрова, председателя Комитета по культуре Псковской области Жанны Малышевой, представителей регионального Комитета по охране объектов культурного наследия. Празднование планируется проводить в течение трёх дней, среди мероприятий значатся историческая реконструкция и фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой.

Участники завещания определили несколько задач: проработать вопрос информационного освещения мероприятий, сформировать программу праздничных мероприятий, определить схему праздничных пространств.

Заседание регионального оргкомитета запланировано на осень.

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