Началась подготовка к празднованию в 2021 году тысячелетия Усвят

Началась подготовка к празднованию тысячелетия первого упоминания посёлка Усвяты в летописи, которое будет отмечаться в июне 2021 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Началась подготовка к празднованию тысячелетия первого упоминания посёлка Усвяты в летописи, которое будет отмечаться в июне 2021 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Проект программы праздника и площадки для проведения мероприятий оценил на выездном заседании оргкомитет с участием главы Усвятского района Дмитрия Петрова, председателя Комитета по культуре Псковской области Жанны Малышевой, представителей регионального Комитета по охране объектов культурного наследия. Празднование планируется проводить в течение трёх дней, среди мероприятий значатся историческая реконструкция и фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой.
Участники завещания определили несколько задач: проработать вопрос информационного освещения мероприятий, сформировать программу праздничных мероприятий, определить схему праздничных пространств.
Заседание регионального оргкомитета запланировано на осень.