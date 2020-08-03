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Происшествия / Преступление

Контрабанду икры на 13 млн рублей пресекли псковские таможенники

3 августа 2020 года, 14:18

Оперативные сотрудники Псковской таможни выявили контрабанду икры стоимостью свыше 13 млн рублей. Её пытались провезти через железнодорожный пункт пропуска Посинь на российско-латвийской границе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Железнодорожный вагон-рефрижератор следовал в Казахтан. По документам в нём находилась произведённая в Норвегии «икра сельди свежемороженая», общим весом 22 тонны 200 килограммов.

По результатам таможенной экспертизы оказалось, что фактически в вагоне находится «пробойная соленая икра частиковых рыб, содержащая в своем составе поваренную соль (9,1%) и консерванты (бензойную кислоту или ее соли)». Рыночная стоимость этого товара в России превышает 13 млн 882 тыс. рублей. При этом пробойная икра частиковых рыб входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923.

По факту перемещения через границу игры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров, совершенное в крупном размере с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о перемещаемых товарах, в части их наименования и кода ТН ВЭД ЕАЭС).

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