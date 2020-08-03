Контрабанду икры на 13 млн рублей пресекли псковские таможенники

Оперативные сотрудники Псковской таможни выявили контрабанду икры стоимостью свыше 13 млн рублей. Её пытались провезти через железнодорожный пункт пропуска Посинь на российско-латвийской границе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Железнодорожный вагон-рефрижератор следовал в Казахтан. По документам в нём находилась произведённая в Норвегии «икра сельди свежемороженая», общим весом 22 тонны 200 килограммов.

По результатам таможенной экспертизы оказалось, что фактически в вагоне находится «пробойная соленая икра частиковых рыб, содержащая в своем составе поваренную соль (9,1%) и консерванты (бензойную кислоту или ее соли)». Рыночная стоимость этого товара в России превышает 13 млн 882 тыс. рублей. При этом пробойная икра частиковых рыб входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923.

По факту перемещения через границу игры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров, совершенное в крупном размере с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о перемещаемых товарах, в части их наименования и кода ТН ВЭД ЕАЭС).