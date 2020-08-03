Уголовное дело о геноциде возбуждено по факту обнаружения захоронения в Моглино

Уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) возбуждено по факту обнаружения массового захоронения на месте работавшего во время Великой Отечественной войны концлагеря в Моглино Псковского района. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Поисковая операция в «Моглино» проводилась в рамках проекта «Без срока давности». Там исследовали около гектара земли, в результате были обнаружены и подняты останки 51 человека. Все они переданы для проведения экспертизы и опоздания в следственные органы.

«В Следственном комитете и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного советского населения. Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным», - подчеркнули в пресс-службе СУ СК.