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Общество / Важная дата

Уголовное дело о геноциде возбуждено по факту обнаружения захоронения в Моглино

3 августа 2020 года, 13:52

Уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) возбуждено по факту обнаружения массового захоронения на месте работавшего во время Великой Отечественной войны концлагеря в Моглино Псковского района. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Уголовное дело о геноциде возбуждено по факту обнаружения захоронения в Моглино

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Поисковая операция в «Моглино» проводилась в рамках проекта «Без срока давности». Там исследовали около гектара земли, в результате были обнаружены и подняты останки 51 человека. Все они переданы для проведения экспертизы и опоздания в следственные органы.

«В Следственном комитете и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного советского населения. Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным», - подчеркнули в пресс-службе СУ СК. 

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