Останки 51 человека обнаружили на месте концлагеря в Моглино

Останки 51 человека обнаружили на месте действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря в Моглино в Псковском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Как отметил начальник инженерной службы 90-го отдельного специального поискового батальона Николай Савельев, в Моглино были найдены три захоронения, по предварительной оценке, большинство из погибших — женщины. Кроме тел были найдены пули и гильзы, что свидетельствует о том, что вероятнее всего люди были расстреляны. Все останки переданы для проведение экспертизы в Следственный комитет.

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин рассказал, что о массовых захоронениях в Моглино стало известно из материалов расследования специальной комиссии 1945-го года. «Тогда на этом месте было обнаружено 10 ям-могил, в которых, по тем данным, было захоронено 280 военнопленных и 217 человек мирного населения. Из них боле 70-ти — детей в возрасте от 6 месяцев», — отметил он.

Раскопки в Моглино проводились в рамках проекта «Без срока давности».