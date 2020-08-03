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Общество / Образование

Директор Центра образования в Пустошке: Все надеются на разрешение ситуации

3 августа 2020 года, 11:51

Директор Центра образования в Пустошке Оксана Бугрякова, оказавшаяся под угрозой увольнения, рассчитывает на разрешение. «У главы района и администрации, наверное, должно прийти  осознание того, что  базовое огромное учреждение, которое насчитывает 130 работников и 732 ребенка,  должно стабильно  функционировать. Механизм работы отлажен, результаты работы высокие на уровне области. Все надеются на разрешение ситуации, а я - с ними», - заявила она, сообщает Псковское агентство информации.

Директор Центра образования в Пустошке: Все надеются на разрешение ситуации

Фото со страницы Оксаны Бугряковой в соцсети «Вконтакте»

31 июля Оксана Бугрякова получила от управления делами администрации Пустошкинского района уведомление о прекращении трудового договора в связи с окончанием срока его действия. «О возможном продлении нам никто не говорил, личного разговора с главой  района у меня не было», - отметила директор образовательного учреждения.

Она также добавила, что знает о письме в её поддержку на имя губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Родители учащихся Центра образования просят главу региона вмешаться в ситуацию.

Ранее в Пустошкинском районе у руководства муниципалитета возникли разногласия с местными жителями и депутатами по поводу увольнения руководителя местного Центра культуры. Также депутаты районного Собрания просили прокуратуру проверить законность действий главы района Светланы Васильковой в части проведения проверки Центра образования в период организации там ЕГЭ.

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