Тело женщины извлекли из реки Великой в Пскове

В Пскове из реки Великой в районе Степановского лужка 2 августа извлекли тело женщины. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция просит псковичей установить личность погибшей. На вид ей около 35 лет, рост 165-170 см, телосложение среднее, лицо круглое с прямыми длинными бровями и округлым носом, волосы средней длины черного цвета. На женщине был купальник в сине-белую полоску, на левой руке - плетеный браслет и кольцо из желтого металла с камнем.

Всех, кто что-либо знает о погибшей или был свидетелем произошедшего, просят позвонить в полицию по телефону 02 или 59-63-22.