Лежащего нетрезвого мужчину переехал ВАЗ с пьяным водителем в Опочецком районе

В деревне Большие Рогатки Опочецкого района 34-летний водитель автомобиля ВАЗ без госномеров при развороте переехал лежавшего в траве 67-летнего мужчину. Авария произошла 2 августа около 16:10, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Установлено, что оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. Пешеход в результате ДТП был доставлен в больницу с переломом грудной клетки.

Ещё один пешеход пострадал в аварии, которая произошла 2 августа около 1:00 в Гдове на площади Ленина. Там 23-летний водитель автомашины «Рено Симбол» при движении задним ходом сбил 21-летнего молодого человека. Пешехода доставили в больницу, медики диагностировали у него перелом обеих голеней.

По фактам аварий проводятся проверки.