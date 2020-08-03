Сбербанк реализует в Псковской области первый проект с использованием эскроу-счетов

ПАО Сбербанк и ООО «СК «Возрождение-19» впервые в Псковской области подписали соглашение об открытии эскроу-счетов. Новый финансовый инструмент будет задействован в рамках проекта по возведению нового жилого комплекса «Александрия», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе банка.

Напомним, механизм долевого строительства с использованием эскроу-счетов работает в России с 1 июля 2019 года. Ее отличие в том, что деньги дольщиков перечисляются не напрямую застройщику, а в банк на эскроу-счета. Застройщик получит средства после того, как введет дом в эксплуатацию и передаст квартиры дольщикам. В противном случае банк вернет деньги людям.

Эта схема призвана минимизировать риски дольщиков потерять деньги в результате банкротства застройщика или из-за мошенничества. Застройщика при этом возводит дом на собственные средства или на полученный от банка кредит, в рамках проектного финансирования.

Дольщики так же, как и раньше, могут использовать для покупки квартиры ипотеку. Деньги на эскроу-счет при этом перечисляет банк, который выдал ипотечный кредит.

Добавим, что жилой комплекс «Александрия» будет состоять из девятиэтажных видовых домов комфорт-класса. Его отличительными особенностями станут квартиры современной планировки с большими кухнями и комнатами правильной формы, широкоформатными окнами и высокими потолками. А, кроме того - уникальная концепция благоустройства двора и наличие прогулочной пешеходной зоны.