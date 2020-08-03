Родители учеников Центра образования в Пустошке просят не увольнять директора

Родители учеников Центра образования в Пустошке просят продлить контракт с директором образовательного учреждения Оксаной Бугряковой. За содействием в этом вопросе они обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, сообщает Псковское агентство информации.

В письме, которое опубликовано на сайте главы региона, родители учеников отмечают, что никаких претензий к работе директора нет, но контракт с ней власти продлевать не планируют. «Нынешняя администрация [Пустошкинского района] во главе с Светланой Васильковой этого делать не собирается, пытаясь всячески её заменить, поскольку есть кандидатура от своей партии», - сказано в письме.

Директором Центра образования Оксана Бугрякова работает больше 20 лет. Родители учащихся отметили, что за эти годы учреждение выпустило большое количество медалистов, а директор заслужила безграничную любовь детей, уважение и благодарность из мам и пап. «Директором осуществляется персональный подход к каждому ребёнку, к учёбе, к поведению, к родителям, большая работа проводится с семьями, находящимися в тяжёлой жизненной ситуации», - подчеркнули авторы обращения.

«Убедительно просим вас разобраться, принять меры и решение с учетом мнения родителей, учеников и выпускников. Бугрякова Оксана Владимировна — человек на своём месте!» - заключили родители учеников.