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Общество / Здоровье

Всего один новый случай коронавируса выявили за сутки в Псковской области

3 августа 2020 года, 09:19

За сутки 2 августа в Псковской области выявили всего один новый случай коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram. Заболевший обнаружен в Великих Луках.

Всего один новый случай коронавируса выявили за сутки в Псковской области

«Всего +1 новый случай при +14 выздоровевших. Даже учитывая, что на выходных тестов в сутки в два раза меньше, чем в будние дни, результат не может не радовать. В активных очагах также спокойно. Берегите себя!» - подчеркнул глава региона.

Всего в регионе с начала пандемии заразились коронавирусом 3 тыс. 835 человек, из них 2 тыс. 714 уже выздоровели, 54 умерли.

В Псковской области провели 65 тыс. 614 исследований за коронавирус. 

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