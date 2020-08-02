Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Умерла трехлетняя великолучанка Дарина Даниленко

2 августа 2020 года, 19:59

Трехлетняя великолучанка Дарина Даниленко умерла после тяжелой болезни. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Тяжёлые новости. Не стало Дарины Даниленко. Многие принимали участие в сборе средств на проведение дорогостоящей операции. К великому сожалению, врачи оказались бессильны против роковóй болезни. Это большой удар для родителей, родных и близких Дарины. Выражаю вам искренние соболезнования в этот тяжёлый час. Псковская область скорбит вместе с вами», - отметил Михаил Ведерников.


Умерла трехлетняя великолучанка Дарина Даниленко
Дарина Даниленко
Фото со страницы М.Ведерникова в Instagram.

Глава региона также сообщил, что администрация Псковской области окажет семье всю необходимую помощь.

Напомним, что 9 апреля 2019 года Дарине Даниленко был диагноз «опухоль ствола головного мозга», в мае девочка прошла лечение в Санкт-Петербурге, и опухоль уменьшилась в два раза. Но спустя семь месяцев ремиссии опухоль снова начала расти, и болезнь обострилась.

Как сообщает портал luki.ru, неравнодушные люди и благотворительные фонды общими силами собрали деньги на операцию Дарине в Турции. Операцию сделали в конце зимы 2020 года, но после небольшого этапа выздоровления, вновь начались проблемы со здоровьем.

Мать Дарины на странице в соцсети ранее сообщала, что ребенок находится в коме. Сегодня появилась информация о том, что девочка умерла.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские полицейские советуют владельцам дачных домов установить надежные двери
Александр Котов: «Крылатая пехота» олицетворяет беззаветное служение Родине
Полиция ищет свидетелей гибели пешехода 1 августа в Опочке
Михаил Ведерников: В Псковской области бесконечно много прекрасных пейзажей и культурных объектов
Оружейная выставка открылась в честь Дня ВДВ на полигоне в Пскове
Псковичка подозревается в фиктивной регистрации иностранцев
Митинг с участием военнослужащих 76-й дивизии ВДВ проходит в Пскове
Михаил Ведерников поздравил десантников с Днем ВДВ: Вековые воинские традиции будут достойно продолжены новыми поколениями
В Псковской области число новых случаев заражения коронавирусом снова превысило количество выздоровевших

Комментарии

Авторизация
No comments
Первый в России «Социальный городок»

Общество
31 июля 11:24

Первый в России «Социальный городок»

Ростовский подрядчик «Газпрома» открыл подразделение в Пскове для строительства социально значимого объекта

Почему болит горло?

Общество / Здоровье
28 июля 13:03

Почему болит горло?

Увеличенные миндалины являются признаком целого ряда заболеваний
Фирма веники вяжет

Общество
27 июля 11:18

Фирма веники вяжет

Инвестор рассказал о будущем Гельдтовой бани