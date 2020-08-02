Умерла трехлетняя великолучанка Дарина Даниленко

«Тяжёлые новости. Не стало Дарины Даниленко. Многие принимали участие в сборе средств на проведение дорогостоящей операции. К великому сожалению, врачи оказались бессильны против роковóй болезни. Это большой удар для родителей, родных и близких Дарины. Выражаю вам искренние соболезнования в этот тяжёлый час. Псковская область скорбит вместе с вами», - отметил Михаил Ведерников.

Трехлетняя великолучанка Дарина Даниленко умерла после тяжелой болезни. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона также сообщил, что администрация Псковской области окажет семье всю необходимую помощь.

Напомним, что 9 апреля 2019 года Дарине Даниленко был диагноз «опухоль ствола головного мозга», в мае девочка прошла лечение в Санкт-Петербурге, и опухоль уменьшилась в два раза. Но спустя семь месяцев ремиссии опухоль снова начала расти, и болезнь обострилась.

Как сообщает портал luki.ru, неравнодушные люди и благотворительные фонды общими силами собрали деньги на операцию Дарине в Турции. Операцию сделали в конце зимы 2020 года, но после небольшого этапа выздоровления, вновь начались проблемы со здоровьем.

Мать Дарины на странице в соцсети ранее сообщала, что ребенок находится в коме. Сегодня появилась информация о том, что девочка умерла.