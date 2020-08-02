Псковские полицейские советуют владельцам дачных домов установить надежные двери

Псковские полицейские напоминают, что с наступлением летнего сезона в области регистрируются кражи из дачных домов и хозяйственных построек. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области, чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на дачах без присмотра.

Злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым «спросом» пользуются черный и цветной металл, а также строительные материалы.

Полицейские считают, что наиболее эффективной формой защиты имущества является оснащение дачных домов охранной и тревожной сигнализацией.

Также псковским дачникам рекомендуют:

- не оставлять на даче ценные вещи, деньги, документы.

- максимально затруднить посторонним доступ в жилище (установить надежные двери, оснастить их сложными замками, а на окна поставить решетки).

- чаще навещать свой дачный участок (по различным признакам злоумышленники быстро распознают, когда хозяева на даче бывают редко).

- попросить соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать о происшествиях, произошедших с принадлежащим вам имуществом.

- регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества на общих собраниях садоводов и коллективно принимать необходимые профилактические меры, включая регулярное дежурство членов садоводческого товарищества.

- если кража у вас все же произошла, незамедлительно сообщить об этом в полицию. До приезда следственно-оперативной группы нужно сохранить следы преступления, не заходить в помещения, где побывали воры, не трогайть вещи, находящиеся не на своих местах.