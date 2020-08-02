Александр Котов: «Крылатая пехота» олицетворяет беззаветное служение Родине

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил воинов-десантников и ветеранов воздушно-десантных войск с Днём ВДВ, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер областного парламента отметил, что в этом году у десантников круглая дата – легендарная «крылатая пехота» отмечает 90-летие образования. «Мужество высшего класса, храбрость первой категории и боевая готовность номер один – так характеризуют воздушно-десантные войска», – сказал он.

По словам Александра Котова, история ВДВ написана отвагой десантников. «Ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, бойцы 6-й роты – их подвиги во имя защиты интересов Отечества никогда не будут забыты. Элитные войска в голубых беретах достойно продолжают ратные традиции прославленных предшественников, олицетворяют боевое братство, военную выучку и беззаветное служение Родине», – подчеркнул он.