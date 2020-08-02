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Происшествия

Полиция ищет свидетелей гибели пешехода 1 августа в Опочке

2 августа 2020 года, 14:32

Полиция ищет свидетелей ДПТ, в результате которого погиб пешеход. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 1 августа около 0.05 у дома 76 по улице Гагарина в Опочке неизвестный водитель совершил наезд на пешехода. 39-летний мужчина погиб на месте. Проводится проверка.

УГИБДД УМВД России по Псковской области просит всех,кто обладает информацией о ДТП или был его свидетелем позвонить по телефону 02.

Другое смертельное ДТП произошло 1 августа около 17.40 на 508 км Санкт-Петербург-Невель. Водитель ВАЗ-21074 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение автомобилем под управлением жителя Брянска. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте. Проводится проверка.

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