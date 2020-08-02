Оружейная выставка открылась в честь Дня ВДВ на полигоне в Пскове

На выставке представили образцы современного вооружения, а также техника времен Великой Отечественной войны.

В день 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск на полигоне «Завеличенский» в Пскове 2 августа развернута оружейная выставка, сообщает Псковское агентство информации.

Напомним, что на полигоне «Завеличенский» прошел торжественный митинг, посвященный 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск. Десантников поздравили вице-губернатор Псковской области Василий Осипов, главный федеральный инспектор Псковской области Андрей Калинин, экс-командир 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии генерал-майор в отставке Станислав Семенюта и другие.



В рамках торжественной программы над полигоном пролетели парапланы с флагами Российской Федерации, Псковской области, ВДВ и воинского соединения. После чего состоялся праздничный концерт с участием художественных коллективов воинских частей и города Пскова. Бойцы разведывательных подразделений и групп специального назначения продемонстрировали навыки владения различным вооружением и приемами ведения боевых действий. Кроме того, приглашенные гости могли наблюдать вальс, исполненный боевыми машинами десанта и бронеавтомобилями «Рысь».

Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в закрытом режиме.