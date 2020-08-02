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Общество

Оружейная выставка открылась в честь Дня ВДВ на полигоне в Пскове

2 августа 2020 года, 13:17

В день 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск на полигоне «Завеличенский» в Пскове 2 августа развернута оружейная выставка, сообщает Псковское агентство информации.

На выставке представили образцы современного вооружения, а также техника времен Великой Отечественной войны.

Оружейная выставка открылась в честь Дня ВДВ на полигоне в Пскове

Фото Александра Машкарина

Напомним, что на полигоне «Завеличенский» прошел торжественный митинг, посвященный 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск. Десантников поздравили вице-губернатор Псковской области Василий Осипов, главный федеральный инспектор Псковской области Андрей Калинин, экс-командир 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии генерал-майор в отставке Станислав Семенюта и другие.

В рамках торжественной программы над полигоном пролетели парапланы с флагами Российской Федерации, Псковской области, ВДВ и воинского соединения. После чего состоялся праздничный концерт с участием художественных коллективов воинских частей и города Пскова. Бойцы разведывательных подразделений и групп специального назначения продемонстрировали навыки владения различным вооружением и приемами ведения боевых действий. Кроме того, приглашенные гости могли наблюдать вальс, исполненный боевыми машинами десанта и бронеавтомобилями «Рысь».

Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в закрытом режиме.

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