Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Псковичка подозревается в фиктивной регистрации иностранцев

2 августа 2020 года, 12:58

Жительница областного центра подозревается в фиктивной регистрации иностранцев. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, неработающая псковичка, 1974 года рождения, в квартире дома по улице Юбилейной осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Армения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В полиции отметили, что этот факт не единичный. В этой связи правоохранители напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной российским законодательством за подобного рода противоправные деяния.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские полицейские советуют владельцам дачных домов установить надежные двери
Александр Котов: «Крылатая пехота» олицетворяет беззаветное служение Родине
Полиция ищет свидетелей гибели пешехода 1 августа в Опочке
Михаил Ведерников: В Псковской области бесконечно много прекрасных пейзажей и культурных объектов
Оружейная выставка открылась в честь Дня ВДВ на полигоне в Пскове
Митинг с участием военнослужащих 76-й дивизии ВДВ проходит в Пскове
Михаил Ведерников поздравил десантников с Днем ВДВ: Вековые воинские традиции будут достойно продолжены новыми поколениями
В Псковской области число новых случаев заражения коронавирусом снова превысило количество выздоровевших
Губернатор поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района