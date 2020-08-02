Псковичка подозревается в фиктивной регистрации иностранцев

Жительница областного центра подозревается в фиктивной регистрации иностранцев. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, неработающая псковичка, 1974 года рождения, в квартире дома по улице Юбилейной осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Армения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В полиции отметили, что этот факт не единичный. В этой связи правоохранители напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной российским законодательством за подобного рода противоправные деяния.