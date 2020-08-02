Митинг с участием военнослужащих 76-й дивизии ВДВ проходит в Пскове

Митинг с участием военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ проходит на полигоне «Завеличенский». Как сообщает Псковское агентство информации, от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации региона десантников и ветеранов с 90-летием со дня образования Воздушно-десантных войск России поздравил вице-губернатор Василий Осипов.

Василий Осипов отметил, что в истории нашей страны немало героических страниц о мужественных людях, посвятивших свою жизнь служению Отечеству. «Среди них достойное место занимают военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. На протяжении многих лет она по праву считается одним из лучших соединений ВДВ России. Сотни военнослужащих дивизии удостоены высоких правительственных наград, более 80 носят высокое звание Героев Советского Союза и Российской Федерации», - сказал он.

По его словам, псковские десантники всегда показывают высокий профессионализм, блестяще справляются с самыми сложными задачами командования.

Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин зачитал поздравление от полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. «Созданные в 1930 году десантные войска явились воплощением самых лучших качеств российского воинства, в многочисленных суровых испытаниях закалились, стали элитой Вооружённых сил, гордостью и надёжным щитом нашего Отечества. И в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время воины-десантники выполняли самые сложные боевые задачи, проявляя массовый героизм и беззаветную любовь к Родине», – сказал он.

«В ратную летопись нашей страны навечно золотыми буквами вписан подвиг десантников 6-й роты парашютно-десантной роты, в марте 200 года принявших неравный бой с превосходящими силами террористов в Аргунском ущелье. Их героизм является примером для нынешних и будущих поколений военнослужащих», – отметил Андрей Калинин.

Отметим, что в рамках торжественной программы планируется исполнение песни в составе парадных рот, пролет парапланеристов с флагами России, Псковской области, ВДВ и соединения. Кроме того, состоится концерт художественных коллективов воинских частей и города Пскова, показательные выступления разведывательных подразделений соединения с отработкой статистических действий групп специального назначения и демонстрация вальса бронеавтомобилей «Рысь», БМД-4М. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в закрытом режиме.