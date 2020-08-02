Михаил Ведерников поздравил десантников с Днем ВДВ: Вековые воинские традиции будут достойно продолжены новыми поколениями

Глава региона отметил, что почти сто лет назад на территории Ленинградского военного округа создана первая в мире парашютно-десантная боевая единица. Базой для ее формирования послужила 11-я стрелковая дивизия, которая ведет свою историю от Псковских отрядов 1918 года.

«В составе «крылатой пехоты» псковские воины десятки раз защищали безопасность нашей страны в горячих точках на самых дальних рубежах. Символично, что один из наиболее известных командующих ВДВ, Василий Филиппович Маргелов, был зачислен почетным солдатом именно в списки 76-й гвардейской десантно-штуромовой дивизии. Российские десантники всегда безукоризненно следуют воинскому долгу, показывают высокий профессионализм, выполняют самые сложные задачи командования. Уверен, богатые вековые воинские традиции будут достойно продолжены новыми поколениями», - отметил Михаил Ведерников.

Отдельные слова благодарности глава региона выразил ветеранам ВДВ: «Для всего мира вы являетесь настоящими героями, чьи сила, доблесть и отвага являются подлинным и достойным примером для подражания. Желаю всем, чья судьба связана с ВДВ, удачи по службе, счастья, благополучия и крепкого здоровья — вам, вашим родным и близким! С Праздником!».