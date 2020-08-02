В Псковской области число новых случаев заражения коронавирусом снова превысило количество выздоровевших

В Псковской области число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией снова превысило количество выздоровевших. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«К сожалению, сегодня число новых случаев (+37) превысило количество выздоровевших (+20). В активных очагах +0, но вчера добавился очаг в частной стоматологической клинике в Пскове (+6)», - рассказал глава региона.

По его словам, все меры по локализации предприняты, но это убедительный факт, что covid19 никуда не делся, а нарушение требований приводит к заражению. «Берегите себя и своих близких. Будьте осторожны и благоразумны», - отметил Михаил Ведерников.