Губернатор поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации региона.

«День железнодорожника — один из самых старых праздников нашей страны. Он был установлен в 1896 году, в день рождения Николая I, основоположника строительства железных дорог в России. За это время праздник на несколько лет забывался, изменялась дата, но традиция поздравлять работников этой важной отрасли сохранилась до наших дней.

Для жителей Псковской области День железнодорожника — особенно значимый праздник. Стальная магистраль всегда имела большое значение для региона, связывая удаленные уголки с центром и столицами, обеспечивая перевозку людей и доставку грузов. Машинисты, бригадиры, регулировщики, проводники, диспетчеры, начальники вокзалов и станций — многие соотечественники связали свою профессию и жизнь с железной дорогой», - отметил глава региона.



По его словам, в годы Великой Отечественной войны железнодорожники проводили срочную отправку мобилизованных на фронт, доставляли продовольствие и боеприпасы, эвакуировали из городов материальные ценности и людей. Работники железной дороги создавали партизанские группы и устраивали диверсии, стараясь не допустить врага до Ленинграда и Москвы.

«Сегодня железная дорога является важнейшей отраслью экономики страны. Мы прилагаем все усилия для развития железнодорожного сообщения, запускаем высокоскоростные поезда, открываем новые направления. Так, в этом году железная дорога связала Псков с Великими Луками и Евпаторией. И эта работа будет продолжаться нами и дальше. Благодарю всех сотрудников железнодорожной отрасли за добросовестный труд и преданность своей профессии. Особое уважение — ветеранам железных дорог, кто передает свой опыт, профессиональные знания и трудовые традиции молодому поколению», - подчеркнул глава региона.