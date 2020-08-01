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Культура / Выставка

Выставка об Иоанне Крестьянкине заработала в музее Псково-Печерского монастыря

1 августа 2020 года, 15:53

В музее Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря 1 августа заработала мультимедийная выставка от Иоанне Крестьянкине «Батюшка», пишет газета «Печорская правда».

Выставка об Иоанне Крестьянкине заработала в музее Псково-Печерского монастыря

Фото Сергея Маркелова

Экспозицию подготовили издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный странник», Министерство культуры России, Патриарший совет по культуре и Фонд гуманитарных проектов. При создании выставки использовались средства гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Экспозиция занимает семь залов музея. Там представлены личные вещи и письма архимандрита Иоанна, издания его трудов. Гостям гостям предлагают посмотреть кадры видеохроники, рассказывают о жизненных ситуациях и людях, которые «способствовали формированию духовного образа старца». На память посетили могут взять распечатки цитат и советов Иоанна Крестьянкина.

Экспозиция будет открыта до 31 октября.

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