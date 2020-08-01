Выставка об Иоанне Крестьянкине заработала в музее Псково-Печерского монастыря

Экспозицию подготовили издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный странник», Министерство культуры России, Патриарший совет по культуре и Фонд гуманитарных проектов. При создании выставки использовались средства гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Экспозиция занимает семь залов музея. Там представлены личные вещи и письма архимандрита Иоанна, издания его трудов. Гостям гостям предлагают посмотреть кадры видеохроники, рассказывают о жизненных ситуациях и людях, которые «способствовали формированию духовного образа старца». На память посетили могут взять распечатки цитат и советов Иоанна Крестьянкина.

Экспозиция будет открыта до 31 октября.