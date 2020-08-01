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Спорт / Арена

Демонтаж аварийных конструкций в ближайшее время начнётся на «Электроне» в Пскове

1 августа 2020 года, 15:19

 В Пскове на стадионе «Электрон» в ближайшее время начнутся вывоз строительных отходов и демонтаж аварийных конструкций. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице Instagram. Он отметил, что очистить стадион необходимо для того, чтобы обезопасить территорию для посещения жителями.

Демонтаж аварийных конструкций в ближайшее время начнётся на «Электроне» в Пскове

Фото из Instagram губернатора

Губернатор также отметил, что побывал на стадионе вместе с главой администрации Пскова Александром Братчиковым и спортивной общественностью города. «Период противодействия пандемии снова показал актуальность этого городского объекта. Сюда многие приходили заниматься, так как было сложно найти место, подходящее для тренировок на открытом воздухе. Тем не менее, объект, безусловно, находится в тяжёлом состоянии, и работы по приведению его в порядок предстоит действительно много», - заявил Михаил Ведерников.

Он отметил, что в перспективе на стадионе будут оборудованы несколько площадок для разных видов спорта: два мини-футбольных поля с возможностью перепрофилирования в хоккейную коробку, скейт-парк, площадки для занятия волейболом, теннисом, баскетболом. По словам губернатора, реконструкция стадиона будет проводится поэтапно, в том числе, в рамках национального проекта «Деморафия».

Демонтаж аварийных конструкций в ближайшее время начнётся на «Электроне» в Пскове

Фото из Instagram губернатора

Михаил Ведерников отметил, что обсудил концепцию реконструкции спортивного объекта со спортсменами, которые её поддержали, но попросили установить воркаут-площадку и включить стадион в маршрут патрулирования Патрульно-постовой службы. «Обе просьбы будут выполнены максимально быстро, и новая площадка станет первым шагом в реализации большого запланированного проекта, итоговый вариант которого обязательно обсудим с представителями спортивной общественности», - заключил глава региона. 

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