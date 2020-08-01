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Общество / Армия

В праздничных мероприятиях в честь 90-летия ВДВ в Москве участвует псковский губернатор

1 августа 2020 года, 14:00

В праздничных мероприятиях в честь 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск, которые проходят 1 августа в Москве, участвует губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Датой основания ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые были десантированы 12 человек. В Псковской области дислоцирована образованная в сентябре 1939 года 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия.

Торжества 1 августа начались с молебна в память по погибшим главном храме Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот». После гости смогли ознакомиться с выставкой образцов вооружения и военной техники, военной формой от Петровских времен до современного парадного генеральского кителя.

Далее Михаил Ведерников и другие официальные лица прошли по территории музейного комплекса «Дорога памяти» и направились на полигон гвардейской мотострелковой Таманской дивизии «Алабино».

Гостей приветствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который заявил, что сегодня ВДВ — это высокомобильный род войск, оснащенный новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности. Он подчеркнул, что нынешнее поколение воинов-десантников, как и прежде, отличает безупречное боевое мастерство, умение во что бы то ни стало добиваться поставленных целей. «Во все времена воинам «крылатой пехоты» доверяли самые сложные и ответственные задачи, которые они решали четко, оперативно и слаженно, безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага», - заявил Сергей Шойгу.

Далее на полигоне состоялся военно-спортивный праздник с десантированием и показательными выступлениями десантников. Там же была развёрнута выставка перспективных образцов военной техники, стоящей на вооружении Воздушно-десантных войск, средств экипировки военнослужащих ВДВ. 

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