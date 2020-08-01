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Происшествия / ДТП

Перелом ключицы получил во время тренировки мотоциклист из Пыталово

1 августа 2020 года, 13:14

16-летний мотогонщик из Пыталово пострадал во время тренировки в Ваулиных Горах под Псковом 31 июля около 15:30. Он не справился с управлением мотоцикла «Ямаха» и опрокинулся, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Спортсмен поручил перелом ключицы и был доставлен в больницу.

В этот же день около 13:55 в Пскове на Октябрьском проспекте 73-летний водитель автомашины ВАЗ-31154 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 55-летнего мужчину. У пешехода диагностировали перелом голени, госпитализация ему не потребовалась.

Ещё одна авария случилась в 18:10 в Пустошкинском районе на 527-м километре дороги Москва — Балтии. Там 56-летний житель деревни Забелье не справился с управлением мопеда «Самбур» и опрокинулся на проезжей части. Он получил рану лица, госпитализирован не был. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения.

По всем фактам аварий проводятся проверки. 

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