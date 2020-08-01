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Происшествия / ЧП

Найдены заблудившиеся в лесу в Куньинском районе женщины

1 августа 2020 года, 12:35

Две женщины, которые заблудились в лесу в Куньинском районе, найдены. Сообщение об их обнаружении поступило 1 августа около 10:00, пишет газеты Куньинского района «Пламя».


35-летняя и 46 летняя жительницы деревни Усмынь ушли за ягодами утром 29 июля. Они звонили знакомым, и готовили, что не могут найти выход из леса. 30 июля пропавшие перестали выходить на связь, поскольку батарея мобильного телефона разрядилась.

Глава Пухновской волости Александр Киселев отметил, что женщин обнаружили недалеко от Усвят. На них вышел егерь охотхозяйства «Магнум» Виктор Иванов, участвовавший в поисках.

Женщины были обессилены, но сейчас уже чувствуют себя нормально.

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