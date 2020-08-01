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Спорт / Соревнования

Чемпионат по кабельному вейкборду проходит в Пскове

1 августа 2020 года, 12:13

Областной чемпионат по кабельному вейкборду PSKOV WAKE OPEN проходит в Пскове на базе вейк-парка (улица Яна Райниса, 41б). Участие в нём принимают более 60 спортсменов, сообщили «Псковской правде» организаторы - Псковская федерация воднолыжного спорта.

Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации.

Соревнования будут идти два дня. Победителей определят в 7 категориях. Оценивают мастерство вейкбордистов 6 высококвалифицированных судей из разных регионов страны.

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