Псковская Росгвардия набирает сотрудников во вневедомственную охрану

Управление Росгвардии по Псковской области набирает сотрудников на службу в подразделения неведомственной охраны. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, имеются вакансии полицейского и полицейского водителя в псковском, великолукском, дедовичском, гдовском, невельском, островском, порховском и пушкиногорском отделах.

На службу принимаются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение будет отдаваться тем, кто отслужил в рядах Вооруженных силах РФ.

Сотрудники вневедомственной охраны пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и застрахованы государством.

Более подробную информацию о трудоустройстве можно получить по телефонам (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.