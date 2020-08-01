Более пяти тысяч псковичей получили региональное пособие по безработице

Около 5 тыс. 200 жителей Псковской области получили пособие по безработице, которое было введено по инициативе губернатора Михаила Ведерникова в рамках социальной поддержки в период пандемии. В сумме им выплатили порядка 53 млн рублей. Такие данные озвучил председатель Комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников на совещании у первого заместителя главы региона Веры Емельяновой, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

По словам Сергея Аржаникова, общий кассовый расход на выплаты безработным составил около 280 млн рублей и более чем в два раза превысил показатели прошлого года.

Управляющий Псковским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Владимир Гоголев проинформировал, что все обязательные программы по линии социального страхования в этом году пролонгированы и по ряду показателей улучшены. С начала года Фонд выплатил свыше 1 млрд рублей, из которых почти 700 млн рублей (65,8%) -пособия по временной нетрудоспособности. В том числе по причине карантина Фонд совершил 2,5 тыс. выплат на общую сумму более 20 млн рублей. Медицинские работники получили 69 страховых выплат.

По словам Владимира Гоголева, на средства реабилитации в этом году выделены почти 160 млн рублей, еще более 40 млн рублей поступит в Фонд в ближайшее время.