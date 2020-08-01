До 4 августа в Псковской области завершат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Не позднее 4 августа в Псковской области будут произведены все выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом заявила первый заместитель председателя регионального Комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова на совещании у первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. На сегодняшний день уже переведены средства на 16 тыс. 200 детей.

Многодетные семьи в рамках расширения возможностей использования материнского капитала получили в сумме более 38 млн рублей.

«Все ранее поданные заявления в рамках указанных категорий социальной поддержки рассмотрены и обработаны, средства направлены на счета заявителей», — заверила Татьяна Селиверстова. По её словам, за апрель и май поддержку получили более 41 тыс. человек, в общей сложности им направлено около 420 млн рублей.

Также докладчица подчеркнула, что все прежние социальные выплаты в Псковской области пролонгированы и производятся на основе ранее поданных заявлений. Речь идёт, в частности, о субсидиях на жилищно-коммунальные услуги, ежемесячные денежные выплаты региональным льготникам, пособия и выплаты семьям с детьми. Каждый месяц на эти выплаты направляется порядка 500 млн рублей.

По линии Пенсионного фонда в регионе также произведены все прописанные у Указе президента РФ выплаты, заверила управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова. Так, с апреля по июль выплатили более 100 млн рублей ежемесячных пособий на детей до 3 лет. Порядка 90 тыс. проживающих в регионе детей до 16 лет получили выплату в 10 тыс. рублей. Восьми жителям области, которые взяли под временную опеку инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплатили более 120 тыс. рублей.