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Транспорт / Инфраструктура

Дорога под Крестовским путепроводом в Пскове прошла приёмку

1 августа 2020 года, 10:09

Объездная дорога под Крестовским путепроводом в Пскове, которая соединяет улицы Льва Толстого и Вокзальную, прошла приёмку, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Дорога под Крестовским путепроводом в Пскове прошла приёмку

Фото из Instagram губернатора

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт были выделены 19 млн рублей.

На дороге было отфрезеровано верхнее покрытие, уложен новый асфальт, отрегулирована высота крышек люков, заменён бортовой камень, нанесена разметка. Также новый асфальт появился на тротуарах, зелёную зону вдоль дороги благоустроили.

Дорога под Крестовским путепроводом в Пскове прошла приёмку

Фото из Instagram губернатора

«При этом работы завершены на месяц раньше срока! Так держать!» - подчеркнул губернатор.  

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