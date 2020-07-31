В порховском и Куньинском районах введен карантин из-за африканской чумы свиней

На территории Порховского и Куньинского районов введен карантин из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщил у себя в Инстаграме губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

-Для нашего региона это заболевание имеет особую опасность в связи с особенностями агропромышленного комплекса. Поэтому для оперативного и точного реагирования на угрозу поручил сформировать межведомственную комиссию, куда будут входить прокуратура, Россельхознадзор, главы районов, - написал губернатор.

Основной задачей комиссии будет контроль за соблюдением правил свиноводства.

- Важно выстроить взаимодействие, сообща контролировать эпидемиологическую ситуацию, проводить ревизии. При необходимости нужно объяснять людям, как должна быть правильно организована работа. Если же фермер по каким-то причинам отказывается проходить регистрацию и придерживаться необходимых стандартов, такие хозяйства нужно закрывать по решению суда – они несут слишком большую угрозу региональной экономике, - написал Михаил Ведерников. - Также начали прорабатывать вопрос дополнительного финансирования региональной программы по замене поголовья свиней на другие виды сельскохозяйственных животных.