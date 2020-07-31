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Общество

Подрядчик проведет дополнительное обследования детского сада в Великих Луках

31 июля 2020 года, 21:22

Подрядчика, который строил детский сад на улице Первомайской в Великих Луках обяжут провести дополнительно обследование здания. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников у себя в Инстаграме.

- Вскоре после завершения строительства из-за просадки грунтов одно крыло здания пошло трещинами. С тех пор ведутся непрестанные гарантийные работы, геологические изыскания и дополнительные мероприятия по стабилизации фундамента, - рассказал губернатор. -Это тем более обидно, что построенный детский сад на 140 мест – один из лучших в Псковской области по оснащению. Пищеблок, посуда, прачечная, мягкий инвентарь, – всё есть, и готово к работе.

Михаил Ведерников пообещал, что детский сад доведут до ума. И его ввод в эксплуатацию будет возможен только после положительного заключения  экспертов.

Губернатор пообещал качественно реализовать все проекты, связанные со строительством образовательных учреждений в городе. 

Строительство школы, на Заслонова, в частности идет с отставанием в 130 дней.

качественно.

- Сегодня у нас есть возможность предоставить детям лучшие условия для образования. Современные школы, Кванториум, Точки Роста, –  о таких объектах ещё несколько лет назад можно было только мечтать, - написал губернатор. - Поэтому особенно важно не допускать халтуры и откровенного раздолбайства, по максимуму реализовывать исторический шанс привести в порядок даже самые сложные направления. Другой подход недопустим. По крайней мере, уж точно не в Псковской области, пока я здесь.

Также Михаил Ведерников проинспектировал реконструкцию перекрестка проспекта Ленина и улицы Дьяконова.

Для продолжения строительства подземных переходов необходимо провести работы по стабилизации грунта, которые оцениваются в 22 млн рублей. Михаил Ведерников встретился с жителями и дал ряд поручений на основе их просьб и пожеланий.



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