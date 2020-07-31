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Культура

Ольга Алексеева будет совмещать выступления в Москве и руководство псковским ансамблем

31 июля 2020 года, 18:55

Назначение нового худрука  ансамбля русской музыки  «Псков» директор псковской областной филармонии Елизавета Барышникова назвала  историческим событием в эфире ПАИ-live 31 июля. 

Новым худруком ансамбля «Псков» стала солистка государственного оркестра «Гусляры России» Ольга Алексеева. «Я теперь как настоящая артистка – живу и работаю на два города. С оркестром «Гусляры России» у нас очень много планов. Как солистка оркестра, много программ держатся на мне, и есть планы, которые нам еще предстоит реализовать», – рассказала в эфире Ольга Алексеева.

Елизавета Барышникова рассматривает смену художественного руководителя как «время очень больших перемен в ансамбле». 

Бывший худрук Адександр Либ также остался в коллективе.

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