Работающая на оборудовании из Великих Лук подстанция открылась в Воронеже

В Воронеже открылась цифровая подстанция 110 кВ «Спутник» мощностью 80 МВА, часть оборудования для которой разработали и изготовили на заводе «ЗЭТО» в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский заявил, что открытие «Спутника» - это важный шаг на пути реализации Концепции цифровой трансформации группы «Россети». Он подчеркнул, что подстанция полностью соответствует требованиям времени и обратил внимание, что установленное оборудование полностью российского производства.

Губернатор Псковской области поздравил с запуском значимого объекта жителей Воронежа. «Мне очень приятно, что Псковская область в лице наших предприятий внесла серьезный вклад в строительство и открытие данной цифровой подстанции. Этот объект уникальный — все оборудование, которое здесь находится, отечественного производства, некоторое установлено на таком объекте впервые. Поэтому мы будем оправдывать оказанное нам доверие и делать все возможное, чтобы, в том числе и с участием псковских компаний, такие объекты появлялись по всей стране. Если говорить о компании «Россети», то хочу отметить, что это одна из самых динамично развивающихся компаний, технологичных, и что главное - компания очень внимательно относится к интересам регионов», — сказал Михаил Ведерников.

Подстанция «Спутник» стала один из самых современных энергообъектов в России. При её строительстве использовались передовые технологии и оборудование. Инвестиции в объект составили порядка 900 млн рублей. Подстанция установлена в наиболее густонаселённой части Воронежа и должна повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей, решить проблемы дефицита мощности и создать возможности для технологического присоединения новых промышленных, бытовых и социально-значимых объектов.