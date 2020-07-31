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Спорт / Соревнования

Более 60 спортсменов подали заявки на псковский чемпионат по вейкборду

31 июля 2020 года, 17:27

63 спортсмена подали заявки на участие в чемпионате Псковской области по кабельному вейкборду. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы соревнований. Они отметили, что в прошлом году участников было меньше — около 50.

Более 60 спортсменов подали заявки на псковский чемпионат по вейкборду

«Учитывая, что все спортсмены истосковались по соревнованиям, а в Пскове они одни из первых в Северо-Западном округе за время карантина, то наплыв желающих огромный», - прокомментировал судья турнира Алексей Варфоломеев.

Чемпионат области по кабельному вейкборду состоится 1 августа на базе вейк-парка. Состязания пройдут в 7 категориях, при этом будет использоваться реверсивная лебедка.

В жюри соревнований кроме Алексея Варфоломеева вошли главный судья России по вейкбордингу Алан Санакоев, чемпион России по этому виду спорта Никита Терсков.

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