Новые парковки появились во дворах на улице Юбилейной в Пскове

Новые парковки появились во дворах домов №№75 и 79 по улице Юбилейной в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Также в рамках ремонта у дома №75 спилили 12 аварийных деревьев, в двором проезде полностью заменили асфальт, а у дома 73а сделали новый тротуар — он выше предыдущего, в результате чего на пешеходной дорожке не будут образовываться лужи во время дождя.

Средства, которые удалось сэкономить, направят на ремонт дворовой территории дома №73а по улице Юбилейной. Уже проводится аукцион по отбору подрядной организации.