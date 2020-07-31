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Транспорт / Инфраструктура

Новые парковки появились во дворах на улице Юбилейной в Пскове

31 июля 2020 года, 17:01

Новые парковки появились во дворах домов №№75 и 79 по улице Юбилейной в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Новые парковки появились во дворах на улице Юбилейной в Пскове

Фото пресс-службы муниципалитета

Также в рамках ремонта у дома №75 спилили 12 аварийных деревьев, в двором проезде полностью заменили асфальт, а у дома 73а сделали новый тротуар — он выше предыдущего, в результате чего на пешеходной дорожке не будут образовываться лужи во время дождя.

Средства, которые удалось сэкономить, направят на ремонт дворовой территории дома №73а по улице Юбилейной. Уже проводится аукцион по отбору подрядной организации.

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