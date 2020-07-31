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Транспорт / Автопарк

По просьбам псковичей изменены расписание и маршрут автобуса №9

31 июля 2020 года, 16:19

По просьбам пассажиров изменены расписание и маршрут автобуса №9 «Вокзал – Белый мох» (Подборовье). Об этом «Псковской правде» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». По новому автобус начнёт курсировать с 1 августа.

В частности, при движении от Подборовья заезжать на кладбище «Белый мох» автобус будет в 12:55. Таким образом, у желающих посетить захоронение будет больше времени на это.

Автобус, который отправляет от вокзала в 8:31, будет заезжать в СТК «Раздолье». Рейс от Подборовья на 17:05 в «Раздолье» заедет в 17:27.

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