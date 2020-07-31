Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

Две женщины пропали в лесу в Куньинском районе

31 июля 2020 года, 15:26

В Куньинском районе пропали две женщины. Они заблудились в лесу у села Усмынь, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Одной из пропавших 35 лет, второй — 46. Обе они жительницы деревни Усмынь. Около 9:00 29 июля они ушли за грибами, а 30 июля в полицию об исчезновении сообщил местный житель.

«По началу женщины звонили по мобильным телефонам знакомым и сообщали, что не могут найти выход из леса, последний звонок от них был 30 июля около 8:00. Они успели сообщить, что садится аккумулятор телефона», - отметили в пресс-службе.

Сейчас полиция прочесывает лесной массив вместе с сотрудниками МЧС. К поисковой операции присоединились местные жители и охотники. «Пока результатов поиска нет - лес труднопроходимый и глухой. Применялась служебно-розыскная собака, но из-за прошедших дождей след взять не удалось», - добавили в УМВД.

Всех, кому что-либо известно о потерявшихся, просят обратиться в дежурную часть полиции по телефону +7-(81149)- 2-22-64 или в районную ЕДДС +7-(81149)-2-15-16. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Работающая на оборудовании из Великих Лук подстанция открылась в Воронеже
Более 60 спортсменов подали заявки на псковский чемпионат по вейкборду
Новые парковки появились во дворах на улице Юбилейной в Пскове
По просьбам псковичей изменены расписание и маршрут автобуса №9
Преступление, совершённое 27 лет назад, раскрыли в Псковской области
Пляж планируется обустроить на Степановском лужке в Пскове
Лже-сотрудница банка убедила великолучанина взять кредит и отдать деньги
Печерянин завоевал «серебро» на чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Сильные ливни и град прогнозируются в Псковской области в ближайшие дни

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района