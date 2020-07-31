Две женщины пропали в лесу в Куньинском районе

В Куньинском районе пропали две женщины. Они заблудились в лесу у села Усмынь, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Одной из пропавших 35 лет, второй — 46. Обе они жительницы деревни Усмынь. Около 9:00 29 июля они ушли за грибами, а 30 июля в полицию об исчезновении сообщил местный житель.

«По началу женщины звонили по мобильным телефонам знакомым и сообщали, что не могут найти выход из леса, последний звонок от них был 30 июля около 8:00. Они успели сообщить, что садится аккумулятор телефона», - отметили в пресс-службе.

Сейчас полиция прочесывает лесной массив вместе с сотрудниками МЧС. К поисковой операции присоединились местные жители и охотники. «Пока результатов поиска нет - лес труднопроходимый и глухой. Применялась служебно-розыскная собака, но из-за прошедших дождей след взять не удалось», - добавили в УМВД.

Всех, кому что-либо известно о потерявшихся, просят обратиться в дежурную часть полиции по телефону +7-(81149)- 2-22-64 или в районную ЕДДС +7-(81149)-2-15-16.