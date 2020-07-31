Преступление, совершённое 27 лет назад, раскрыли в Псковской области

Преступление, совершённое 27 лет назад, удалось раскрыть в ходе совместной работы Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области и УМВД. Об этом рассказал начальник регионального СУ СК Пётр Крупеня на заседании коллегии ведомства 21 июля. По его словам, также в ходе совместной работы с полицией были раскрыты преступления, совершенные 9, 12 и 18 лет назад, и факт насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнеего ребенка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления.