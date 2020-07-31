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Происшествия / Правосудие

Преступление, совершённое 27 лет назад, раскрыли в Псковской области

31 июля 2020 года, 14:57

Преступление, совершённое 27 лет назад, удалось раскрыть в ходе совместной работы Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области и УМВД. Об этом рассказал начальник регионального СУ СК Пётр Крупеня на заседании коллегии ведомства 21 июля. По его словам, также в ходе совместной работы с полицией были раскрыты преступления, совершенные 9, 12 и 18 лет назад, и факт насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнеего ребенка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления.

Преступление, совершённое 27 лет назад, раскрыли в Псковской области
Пётр Крупеня
Фото пресс-службы СУ СК

«Раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и изнасилований составила – 100%, убийств – близка к этому показателю», - заявил Пётр Крупеня.

Он добавил, что особое внимание по-прежнему уделяется профилактике преступлений, в первую очередь в отношении несовершеннолетних. Кроме того, следователи контролируют соблюдение трудовых прав граждан и вопросы возмещения ущерба, который был причинён в результате преступлений.

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