Пляж планируется обустроить на Степановском лужке в Пскове. Об этом рассказала глава Пскова Елена Полонская на встрече с жителями микрорайона «Южный», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.



По словам Елены Полонской, при строительстве парка «Россия - моя история» планируется благоустройство Степановского лужка с завозом песка и обустройством пляжа. Также на встрече с жителями «Южного» глава города обсудила проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии. По проекту, территория будет благоустроена на участке от улицы Кузбасской Дивизии до кладбища Жен-Мироносиц. Проезжая часть будет 4-х полосной, с каждой стороны дороги устроят пешеходные и велодорожки, они будут освещаться. Также предусмотрены две круговые развязки: с поворотом на городскую больницу и с поворотом на улицу Киселева. При реконструкции будут учтены требования для маломобильных групп населения. Кроме того, проект предусматривает большое количество парковочных зон и карманов, устройство пешеходных путей к медицинским учреждениям, организация вертолётной площадки для специальных служб.