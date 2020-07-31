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Общество / Коммуналка

Пляж планируется обустроить на Степановском лужке в Пскове

31 июля 2020 года, 13:20

 Пляж планируется обустроить на Степановском лужке в Пскове. Об этом рассказала глава Пскова Елена Полонская на встрече с жителями микрорайона «Южный», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Пляж планируется обустроить на Степановском лужке в Пскове

Фото пресс-службы муниципалитета

По словам Елены Полонской, при строительстве парка «Россия - моя история» планируется благоустройство Степановского лужка с завозом песка и обустройством пляжа.

Также на встрече с жителями «Южного» глава города обсудила проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии. По проекту, территория будет благоустроена на участке от улицы Кузбасской Дивизии до кладбища Жен-Мироносиц. Проезжая часть будет 4-х полосной, с каждой стороны дороги устроят пешеходные и велодорожки, они будут освещаться. Также предусмотрены две круговые развязки: с поворотом на городскую больницу и с поворотом на улицу Киселева. При реконструкции будут учтены требования для маломобильных групп населения.

Кроме того, проект предусматривает большое количество парковочных зон и карманов, устройство пешеходных путей к медицинским учреждениям, организация вертолётной площадки для специальных служб.

Пляж планируется обустроить на Степановском лужке в Пскове

Фото пресс-службы муниципалитета

Елена Полонская заверила, что при реконструкции все имеющиеся парковочные карманы будут сохранены, а плоскостные сооружения — отремонтированы. Также она сообщила, что улица Киселёва сохранит свои границы, поскольку её технически невозможно расширить.

Жители озвучили свои предложения по корректировке проекта в части переноса пешеходных переходов ближе к домам, установки лежачих полицейских, обустройства тротуаров. Настаивают они и на введении ограничений для парковки больших грузовых машин. Елена Полонская предложила поставить знак, запрещающий парковку для машин более 3 тонн, и пообещала обратить внимание застройщиков на максимальное сохранение на реконструируемом участке зелёных насаждений.

Все предложения глава Пскова теперь обсудить с главой администрации города Александром Братчиковым. Планируется, что до 1 декабря окончательный вариант проекта будет вынесен на сессии Псковской городской Думы, после чего можно будет подать заявку на финансирование. Работы власти рассчитывают провести в 2021-2023 годах.

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