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Происшествия / Преступление

Лже-сотрудница банка убедила великолучанина взять кредит и отдать деньги

31 июля 2020 года, 12:34

Мошенники вынудили 31-летнего жителя Великих Лук взять кредит и отдать деньги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что 29 июля великолучанину позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка. Незнакомка заявила, что злоумышленники намерены незаконно оформить на мужчину кредит и, чтобы этого избежать, ему самому нужно взять кредит, а деньги положить на другую банковскую карту.

Великолучанин выполнил все рекомендации: взял в кредит 150 тысяч рублей и перевел из на счёт, который назвала незнакомка.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

«И таких случаев за последнее время в области отмечено немало. В связи с этим полиция призывает граждан не забывать о мерах безопасности при общении с незнакомцами в Сети или по телефону», - подчеркнули в УМВД. 

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