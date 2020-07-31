Печерянин завоевал «серебро» на чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Житель Печорского района Сергей Маркелов завоевал «серебро» в финале 10-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в номинации «Задания по безопасности в интернете» категории «Начинающий пользователь» (мужчины). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В финале от Псковской области участвовали четыре человека, которые стали победителями регионального этапа соревнований. Это Евгения Сумедова (Псковский район), Сергей Маркелов (Печорский район), Виктор Мартюк (Псковский район) и Светлана Ронова (Дедовичский район).

В отборочном региональном этапе в Псковской области участвовали 56 человек. В финале участвовали команды из 69 субъектов России и 15 стран мира. Всего чемпионат собрал 254 участника, из них 17% имеют возраст от 70 лет и выше. 30% финалистов составили жители сельских поселений. Самым старшим участником оказался 86-летний ветеран вооруженных сил России Николай Шеин из Тулы.

Организатор чемпионата - Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России.