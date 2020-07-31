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Общество / Экология

Сильные ливни и град прогнозируются в Псковской области в ближайшие дни

31 июля 2020 года, 10:38

В ближайшие дни в Псковской области и ещё 10 регионах страны прогнозируются ливни, грозы, град и сильный ветер, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Сильные ливни и град прогнозируются в Псковской области в ближайшие дни

Фото Елены Лешкиной

«Будет очень много регионов, где сильные осадки в ближайшие дни: это и Ленинградская, и Псковская, и Новгородская. Там ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Это затронет также и Архангельскую область, Коми», - отметил эксперт.

Неустойчивый характер погоды он объяснил циклоном, который перемещается по северу европейской территории.

Непогода придёт также в Центральный федеральный округ. «В Рязанской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской областях тоже ливневые дожди, град и ветер до 20 метров в секунду в ближайшие дни. В Костромской области аналогичная ситуация», - сказал Роман Вильфанд.

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