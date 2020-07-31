Открытый перелом получил пассажир мопеда в ДТП в Порховском районе

44-летний пассажир мопеда пострадал в ДТП, которое произошло 30 июля около 11:40 в Порховском районе у деревни Ладово на дороге Верхний Мост — Деменино. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

53-летний водитель мопеда «Рейсер» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 55-летнего мужчины.

Водитель мопеда получил ушибы, госпитализация ему не потребовалась. Его пассажира доставили в больницу с открытым переломом голени.

По факту аварии проводится проверка. Установлено, что в момент ДТП оба водителя были трезвы.