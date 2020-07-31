Ещё 52 человека победили коронавирус в Псковской области

От коронавируса в Псковской области выздоровели ещё 52 человека. Таким образом по данным на 31 июля вылечен уже 2 тыс. 621 человек, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.
От коронавируса в Псковской области выздоровели ещё 52 человека. Таким образом по данным на 31 июля вылечен уже 2 тыс. 621 человек, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.
За минувшие сутки выявили 33 новых случая заболевания. С начала пандемии в регионе заболел 3 тыс. 761 человек.
Количество умерших за 30 июля в области не увеличилось. Всего зафиксированы 53 летальных исхода среди заражённых.
В регионе проведены 64 тыс. 328 исследований на коронавирус.
Михаил Ведерников призвал жителей региона не расслабляться и соблюдать требования Роспотребнадзора.