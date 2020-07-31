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Общество / Здоровье

Ещё 52 человека победили коронавирус в Псковской области

31 июля 2020 года, 09:17

 От коронавируса в Псковской области выздоровели ещё 52 человека. Таким образом по данным на 31 июля вылечен уже 2 тыс. 621 человек, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

Ещё 52 человека победили коронавирус в Псковской области

За минувшие сутки выявили 33 новых случая заболевания. С начала пандемии в регионе заболел 3 тыс. 761 человек.

Количество умерших за 30 июля в области не увеличилось. Всего зафиксированы 53 летальных исхода среди заражённых.

В регионе проведены 64 тыс. 328 исследований на коронавирус.

Михаил Ведерников призвал жителей региона не расслабляться и соблюдать требования Роспотребнадзора. 

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