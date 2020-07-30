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Общество

Михаил Ведерников: Интересы проживающих рядом со строящейся больницей великолучан должны быть максимально учтены

30 июля 2020 года, 20:44

«Стройка, безусловно, имеет особое значение для всего региона, но и интересы проживающих рядом людей должны быть максимально учтены», - об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram по итогам встречи с жителями домов, находящихся недалеко от будущего многофункционального медицинского центра в Великих Луках.

По словам губернатора, на встрече обсуждался целый ряд проблемных вопросов, которые беспокоят жителей не первый год. «По результатам обращений здесь уже ведется капитальный ремонт кровли (планируется завершить до ноября), скоро начнётся ремонт системы канализации и ливнёвки. На встрече жители обратили внимание на сырость и плесень в квартирах, сбои в работе системы отопления. Дал поручение в максимально сжатые сроки найти средства для решения этих проблем», - отметил он.

Также внимание было уделено благоустройству территории. «У дома будет установлена современная спортивная площадка, для удобства жителей будет перенесена детская площадка, на дороге будет организован пешеходный переход и автобусная остановка», - рассказал Михаил Ведерников.

«Приведём всё в порядок, чтобы новое соседство принесло только пользу», - подчеркнул глава региона.

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