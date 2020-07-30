Храм у места Ледового побоища ждёт реставрация

Церковь Михаила Архангела XV века в селе Кобылье Городище Гдовского района будет отреставрирован. Считается, он расположен в точке, ближайшей к месту, где в состоялось Ледовое побоище на Чудском озере.

Как следует из документов, размещённых на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 47 млн рублей. Заказчиком работ по реставрации памятника является ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 августа. Реставрационные работы же подрядчику предстоит закончить к 31 августа 2021 года.