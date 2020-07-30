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Культура / Наследие

Храм у места Ледового побоища ждёт реставрация

30 июля 2020 года, 18:45

Церковь Михаила Архангела XV века в селе Кобылье Городище Гдовского района будет отреставрирован. Считается, он расположен в точке, ближайшей к месту, где в состоялось Ледовое побоище на Чудском озере.

Храм у места Ледового побоища ждёт реставрация

Фото с сайта госзакупок

Как следует из документов, размещённых на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 47 млн рублей. Заказчиком работ по реставрации памятника является ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 августа. Реставрационные работы же подрядчику предстоит закончить к 31 августа 2021 года.

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