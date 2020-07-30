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Экономика / Промышленность

Губернатор и замглавы Минпромторга посетили предприятия, которые получат федеральные деньги

30 июля 2020 года, 18:40

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных посетили объекты, на которые будет выделено федеральное финансирование в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

На предприятии «Псковпассажиравтотранс» Михаил Ведерников и Алексей Беспрозванных осмотрели цеха и ремонтную зону. Губернатор и замминистра обсудили планы по модернизации автотранспортной компании. При поддержке Правительства РФ для Псковпассажиравтотранса будут закуплены более 20 автобусов, которые будет курсировать по Пскову и Великим Лукам.

Затем Михаил Ведерников и Алексей Беспрозванных оценили ход строительства объектов инфраструктуры на площадке ОЭЗ «Моглино-2». На создание комплекса инженерной инфраструктуры по индивидуальной программе будет направлено порядка 900 млн рублей. Стороны обсудили детали создания промышленного технопарка на площадке «Моглино-2». Сейчас там строится завод «Титан-Полимер».

Также губернатор и замглавы Минпромторга побывали на месте строительства новой молочной фермы на почти 2 тысячи голов ООО «ПсковАгроИнвест». В этом году регион получит около 100 млн рублей на приобретение племенного скота.

«В Псковской области стартовала реализация основных мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития. Два крупнейших из них — это обеспечение условий для работы инвесторов ОЭЗ «Моглино» и обновление парка предприятий общественного транспорта», - отметил Михаил Ведерников. Он сообщил, что обсудил с Алексеем Беспрозванных динамику реализации дорожной карты развития «Моглино, поставку первой партии новых автобусов до конца текущего года. К этому времени регион должен обновить инфраструктуру транспортных предприятий, привести в порядок гаражи и станции ремонта.

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